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Плей-офф Суперлиги: Черкасские Мавпы сравняли счет в серии с Запорожьем

Плей-офф Суперлиги: Черкасские Мавпы сравняли счет в серии с Запорожьем
21:42 Пт, 29 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Состоялись два матча плей-офф баскетбольной Суперлиги.

Продолжаются четвертьфинальные матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги. МБК "Николаев" победил "Киев-Баскет" во втором матче 103:94 и сравнял счет в серии 1:1.

Во втором матче 1/4 финала плей-офф "Киев-Баскет" упустил победу над МБК "Николаев" на последних секундах основного времени - 85:85. В овертайме "Николаев" дожал соперника 103:94. Самый результативный игрок матча - защитник "Киев-Баскет" Павел Крутоус (24 очка). Матч №3 сыграют 1 апреля в Киеве.

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Третий матч понадобится и в паре "Запорожье" - "Черкасские Мавпы". Во втором поединке четвертьфинального противостояния клуб из Черкасс победил на своей площадке 101:91 и сравнял счет в серии 1:1. Самый результативный игрок матча - защитник "Черкасских Мавп" Руслан Отверченко (30 очков). Матч №3 сыграют 1 апреля в Запорожье.

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Баскетбол, Суперлига, МБК Николаев, БК Черкасские мавпы, Новости баскетбола, БК Запорожье, БК Киев-Баскет, Черкасские Мавпы - Запорожье.
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