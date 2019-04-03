Суперлига. Полуфиналы стартуют 5 апреля

Новости спорта: На этой неделе стартуют полуфиналы плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины.

Уже на этой неделе в Суперлиге Пари-Матч стартует второй раунд плей-офф - полуфинальная стадия, в которой сформированы пары Запорожье - Киев-Баскет, Химик - Днепр.

В отличие от четвертьфинальной стадии, где соперники играли до двух побед, здесь команды уже будут играть до трех побед и стартовые два матча дома проводить коллективы, занявшие высокие места в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.

Между собой сыграют «Запорожье» - «Киев-Баскет» и «Химик» - «Днепр».

Первая пара сыграет 5, 7 и 10 апреля, а также при необходимости 12 и 15 апреля.

Вторая сыграет 6, 8 и 11 апреля, а также при необходимости 13 и 16 апреля.