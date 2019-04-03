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Украинский голкипер Лунин не нужен Зидану

Украинский голкипер Лунин не нужен Зидану
12:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Зинедин Зидан не видит места в мадридском Реале для украинского вратаря.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не входит в планы наставника Реала Зинедина Зидана на следующий сезон.

Как сообщает испанское издание Marca, Зидан не планирует задействовать нашего голкипера в следующем сезоне. Таким образом, сообщается, что украинец вновь отправится в аренду или останется в Леганесе еще на сезон.

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Напомним, Андрей Лунин перешел из луганской Зари в Реал прошлым летом за 8,5 млн евро, а после сборов с "Королевским клубом" был отдан в аренду Леганесу, где за весь сезон отстоял на воротах всего пять матчей.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола, Андрей Лунин.
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