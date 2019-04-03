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Барселона в невероятном матче сыграла в ничью с Вильяреалом

Барселона в невероятном матче сыграла в ничью с Вильяреалом
07:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Команды выдали настоящий трейлер, а Барселона смогла отыграть 2 гола за пару минут.

В матче 30-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде сыграла в результативную ничью с Вильяреалом.

Гости уже на старте поединка обеспечили себе преимущество в два гола: сначала отличился Фелипе Коутиньо, а через несколько минут точный удар удался Малкому. До перерыва Самуэль Чуквуезе сумел отыграть один мяч.

А во втором тайме хозяева нашли в себе силы забить еще три гола. Карл Токо Экамби забил второй гол Вильярреала в этой игре, а затем мячи на свой счет записали Иборра и Карлоса Бакка.

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Уже в компенсированное время удалось забить вышедшему на замену Лионелю Месси, а точный удар Луиса Суареса установил окончательный счет матча — 4:4.

После этого матча Барселона осталась в лидерах турнирной таблицы, в активе команды 70 очков. У Вильярреала 17-е место и 30 очков.

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