Харден повторил рекорд легендарного Джордана

Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден набрал 31 очко, отдал 7 передач и совершил 7 подборов в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:103).

После этого матча Харден преодолел отметку в 2700 очков за сезон и 500 передач. По этому показателю он стал лишь третьим игроком в истории лиги.

Ранее набрать 2700+ очков и 500+ передач за сезон удавалось Майклу Джордану и Нэйту Арчибальду.

James Harden is the 3rd player in @NBAHistory to record 2,700+ points and 500+ assists in a single season, joining Michael Jordan and Nate "Tiny" Archibald. #Rockets pic.twitter.com/eJVJNN3Hqs