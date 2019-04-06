Атланта Леня проиграла Орландо, украинец набрал 9 очков (Видео)

Новости спорта: Команда украинского центрового Алексея Леня потеряла шансы на выход в плей-офф.

Центровой "Атланта Хокс" Алексей Лень не помог своей команде избежать поражения в матче регулярного чемпионата НБА против "Орландо Мэджик" 113:149.

Лень провел на площадке чуть более 22 минут. Он набрал 9 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 результативные передачи. 25-летний украинец в среднем в сезоне набирает 10,7 очка за матч и делает 5,4 подборов.

Самым результативным игроком "Атланты" в матче стал Трей Янг (22 очка).

"Хокс" остаются 12-й командой в турнирной таблице Восточной конференции НБА, они потеряли шансы на выход в плей-офф. Следующий матч команда проведет против "Милуоки Бакс" в ночь на понедельник, 8 апреля.