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Суперлига: Химик повел в полуфинальной серии с Днепром

Суперлига: Химик повел в полуфинальной серии с Днепром
16:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Южненский Химик открывал полуфинальную серию с Днепром домашним матчем в СК Олимп.

«Химик» победил «Днепр» в первом матче полуфинальной серии плей-офф украинской Суперлиги. Южненский клуб лидировал на протяжении всего матча. В итоге - 95:85, «Химик» повел в полуфинальной серии до трех побед.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. 1-й матч

«Химик» - «Днепр» - 95:85 (20:17, 26:26, 22:16, 27:24)

«Химик»: Эдвин (24 + 11 подборов + 4 передачи), Сидоров (20 + 4 передачи), Джонс (17), Павлов (14 + 5 подборов), Рябчук (9), Марченко (8), Антипов (2 + 8 подборов), Войналович (1).

«Днепр»: Мишула (24 + 4 передачи), Фесенко (11 + 10 подборов), Шундель (11), Тимофеенко (11 + 9 подборов), Глебов (10 + 5 подборов + 5 передач), Сизов (7 + 5 подборов), Кожемякин (5), Вильховецкий (4) Кушниров (2).

Напомним, Запорожье уступило Киев-Баскету в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги.

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Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, БК Химик, ФБУ.
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