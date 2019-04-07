Суперлига: Запорожье сравняло счет в полуфинале плей-офф

Новости спорта: Запорожцы обыграли «Киев-Баскет».

Продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги. Во втором матче 1/2 финала БК «Запорожье» победил на своей площадке «Киев-Баскет» 95:83 и сравнял счет в серии 1:1.

В первой четверти «Запорожье» оторвалось от соперника на 17 очков и в дальнейшем хозяева удерживали комфортное для себя преимущество. 95:83 - победа «Запорожья». Счет в серии стал ничейным 1:1. Самым результативным игроком матча стал защитник запорожцев Малик Трент (27 очков).

Матч №3 команды сыграют 10 апреля в Киеве.

Напомним, в другом полуфинале плей-офф «Химик» (Южный) победил на своей площадке «Днепр» 95:85 и вышел вперед в серии 1:0.