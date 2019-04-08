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Харден повторил рекорд результативности Джордана в НБА

Харден повторил рекорд результативности Джордана в НБА
11:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Разыгрывающий Хьюстон Рокетс Джеймс Харден провел результативную встречу против Финикс Санз.

Разыгрывающий Хьюстон Рокетс Джеймс Харден провел результативную встречу против Финикс Санз (149:113), заработав за игру 30 очков, 13 подборов и 9 передач.

Эта встреча позволила ему встать в один ряд с легендарным Майклом Джорданом. Лишь Харден и Джордан заработали за один сезон НБА больше 2700 очков, 500 передач и 500 подборов.

До этого он повторил рекорд Джордана и Арчибальда, но сегодняшние показатели подборов позволили игроку Рокетсу остаться в когорте лучших по этому показателю лишь с легендой Чикаго Буллз.

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В марте Джеймс также стал первым баскетболистом в истории Ассоциации, в течение одного сезона набравшего 30+ очков в матче со всеми 29 другими командами-соперницами.

Хьюстон занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 51 из 79 матчей и обеспечив себе место в плей-офф.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Джеймс Харден.
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