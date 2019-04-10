Карри травмировался в матче НБА

Новости спорта: Защитник "Голден Стэйт" покинул площадку в первой же четверти.

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри травмировался в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:103) в рамках регулярного чемпионата НБА.

В первой четверти Карри повредил правый голеностопный сустав. Позже стало известно, что игрок «Голден Стэйт» не вернется на площадку из-за растяжения связок.

Steph went back to the locker room after rolling his right ankle. pic.twitter.com/3BH4NlNDjo — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 10 апреля 2019 г.

Несмотря на отсутствие Карри, а также Кевина Дюрэнта и Клэя Томпсона, которым был предоставлен отдых, «Уорриорз»сумели обыграть «Нью-Орлеан».

После матча главный тренер команды Стив Керр заявил, что Карри пропустит завтрашнюю встречу с «Мемфисом».