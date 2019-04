Карри травмировался в матче НБА

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри травмировался в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:103) в рамках регулярного чемпионата НБА.

В первой четверти Карри повредил правый голеностопный сустав. Позже стало известно, что игрок «Голден Стэйт» не вернется на площадку из-за растяжения связок.

Steph went back to the locker room after rolling his right ankle. pic.twitter.com/3BH4NlNDjo