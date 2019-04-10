Михайлюк продолжает пропустить матчи Детройта

Новости спорта: Поршни продолжают борьбу за последнюю путевку в плей-офф, а украинец восстанавливается от травмы.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк не принял участие в матче своей команды против Мемфис Гриззлис.

На прошлой неделе стало известно, что украинец сломал указательный палец.

Тем не менее, Поршни победили со счетом 100:93, а самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Детройта Иш Смит, на счету которого 22 очка.

Пистонз занимают 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции и продолжают борьбу за последнюю путевку в плей-офф. В следующем матче команда сыграет с Нью-Йорк Никс в ночь на четверг, 11 апреля.

Детройт Пистонз (40-41) — Мемфис Гриззлис (32-49) 100:93 (20:32, 18:25, 26:22, 36:14)

Детройт: Смит (22), Драммонд (20 + 17 подборов), Кеннард (15), Джексон (12)

Мемфис: Райт (15), Кабокло (15), Зеллер (13), Дорси (12)