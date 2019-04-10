Кроуфорд побил уникальный рекорд Джордана

Новости спорта: Защитник Финикса Джамал Кроуфорд обновил рекорд НБА.

В матче с Далласом (109:120) Кроуфорд за 38 минут набрал 51 очко (18 из 30 с игры, 8 из 9 с линии штрафных) и стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому удавалось в одном матче набирать как минимум 50 очков.

Прежде рекорд принадлежал легендарному Майклу Джордану, который в 2001 году в возрасте 38 лет в составе Вашингтона набрал 51 очко в матче с Шарлотт.

Джамал Кроуфорд выступает в НБА с октября 2000 года. За 19 лет в лиге 39-летний защитник отыграл 1326 матчей и набрал свыше 19 тысяч очков. Кроуфорд трижды признавался лучшим шестым игроком лиги.