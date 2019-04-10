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Киев-Баскет вышел вперед в полуфинале плей-офф Суперлиги

Киев-Баскет вышел вперед в полуфинале плей-офф Суперлиги
21:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Киевляне обыграли дома «Запорожье» и повели в серии 2:1.

Продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги. В третьем матче 1/2 финала «Киев-Баскет» победил на своей площадке БК «Запорожье» 104:92 и вышел вперед в серии 2:1.

«Киев-Баскет» уверенно выиграл первую четверть 30:17 и в дальнейшем хозяева удерживали отрыв. В итоге, 104:92 - победа «Киев-Баскет». Счет в серии стал 2:1 в пользу киевлян. Самым результативным игроком матча стал защитник «Киев-Баскет» Павел Крутоус (21 очко).

Матч №4 команды сыграют 12 апреля в Киеве.

Отбор Евро-2020. Украина обыграла Фарерские острова

Напомним, в другом полуфинале «Химик» (Южный) победил во втором матче на своей площадке «Днепр» 92:86 и увеличил преимущество в серии 2:0.

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Баскетбол, ФБУ, БК Запорожье, БК Киев-Баскет.
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