Киев-Баскет вышел вперед в полуфинале плей-офф Суперлиги

Новости спорта: Киевляне обыграли дома «Запорожье» и повели в серии 2:1.

Продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги. В третьем матче 1/2 финала «Киев-Баскет» победил на своей площадке БК «Запорожье» 104:92 и вышел вперед в серии 2:1.

«Киев-Баскет» уверенно выиграл первую четверть 30:17 и в дальнейшем хозяева удерживали отрыв. В итоге, 104:92 - победа «Киев-Баскет». Счет в серии стал 2:1 в пользу киевлян. Самым результативным игроком матча стал защитник «Киев-Баскет» Павел Крутоус (21 очко).

Матч №4 команды сыграют 12 апреля в Киеве.

Напомним, в другом полуфинале «Химик» (Южный) победил во втором матче на своей площадке «Днепр» 92:86 и увеличил преимущество в серии 2:0.