Отбор Евро-2020. Украина обыграла Фарерские острова

Новости спорта: В отборе на Евро-2020 мужская сборная Украины по гандболу встречалась с Фарерскими островами и добыла победу 30:18.

Гандболисты сборной Украины уверенно победили в среду, 10 апреля, команду Фарерских островов в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020.

Встреча на площадке киевского Дворца спорта завершилась со счетом 30:19 (17:12).

Позже в среду состоится отборочный поединок группы 8 между Черногорией и Данией.

Напомним, в двух стартовых турах украинцы на выезде проиграли чемпионам мира и Олимпийских игр датчанам (24:30) и дома победили черногорцев (29:24).

Турнирное положение в отборочной в группе на этот час: Дания - 4 очка (после 2-х игр), Украина - 4 (3), Черногория - 1 (2), Фарерские острова - 1 (3).

Расписание следующих матчей с участием сборной Украины:

13 апреля. Копенгаген. Фарерские острова - Украина

12 июня. Киев. Украина - Дания

16 июня. Подгорица. Черногория - Украина.

В финальной стадии чемпионата Европы, которая пройдет в Швеции, Австрии и Норвегии с 10 по 26 января 2020 года, сыграют две лучшие команде квартета.