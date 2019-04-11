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Лень заработал 20 очков в матче НБА против Индианы

Лень заработал 20 очков в матче НБА против Индианы
10:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Это последний матч сезона в исполнении команды украинца.

Украинский тяжелый форвард Атланты Хоукс Алексей Лень сыграл в заключительном поединке регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против Индианы Пейсерс (134:135).

В общей сложности центровой провел на паркете 30 минут и 52 секунды

По ходу поединка украинец заработал 20 очков, отдал 3 ассиста, сделал 10 подборов и 3 блокшота.

Лень реализовал 6 из 17 попаданий с игры, в том числе 2 из 6 трехочковых, а также 6 из 8 штрафных.

Определились все пары участников плей-офф НБА

Обзор матча:

Отметим, что Хоукс по итогам чемпионата не смогла пробиться в плей-офф.

Алексей в среднем в сезоне набирал 11,1 очка за поединок и делал 5,5 подбора.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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