Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик

Новости спорта: Продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги сезона 2018/19.

В третьем матче 1/2 финала "Днепр" разгромил на своей площадке "Химик" (Южный) 90:53 и сократил отставание в серии 1:2.

После двух поражений в Южном "Днепр" взял уверенный реванш в первом домашнем поединке. Все вопросы хозяева сняли еще до перерыва - 48:16. В дальнейшем "Днепр" без проблем довел дело до победы 90:53 и сократил отставание в серии 1:2. Самым результативным игроком матча стал центровой "Днепра" Кирилл Фесенко (16 очков).

Матч №4 команды сыграют 13 апреля в Днепре.

Напомним, в другом противостоянии 1/2 финала "Киев-Баскет" победил на своей площадке БК "Запорожье" 104:92 и вышел вперед в серии 2: 1.