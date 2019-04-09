Невероятная развязка в матче Химик – Днепр (Видео)

На последней минуте основного времени игры Кирилл Марченко и Станислав Тимофеенко обменялись точными трехочковыми, затем Марченко при счете 82:84 одновременно с сиреной добавил мяч в кольцо и перевел игру в овертайм, где Химик был на голову сильнее гостей из Днепра (92:86). Химик в полуфинальной серии против Днепра повел 2:0 и оказался в шаге от выхода в финал.