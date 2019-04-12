Киев-Баскет вышел в финал плей-офф Суперлиги

Новости спорта: "Киев-Баскет" в третий раз обыграл "Запорожье".

Продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги. В четвертом матче 1/2 финала "Киев-Баскет" победил на своей площадке БК "Запорожье" 89:81 и победил в серии 3:1.

Во втором матче в Киеве "Запорожье" дало хозяевам настоящий бой. Лишь в заключительной четверти "Киев-Баскет" сумел дожать гостей и победил - 89:81. Таким образом, "Киев-Баскет" выиграл серию 3:1. Самым результативным игроком матча стал защитник "Киев-Баскет" Морис Крик (17 очков).

"Киев-Баскет" стал первым финалистом плей-офф. Соперник киевлян определится в противостоянии "Химика" (Южный) и "Днепра". Сейчас в этой серии счет 2:1 в пользу "Химика". Матч №4 команды сыграют 13 апреля в Днепре.