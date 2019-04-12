Скачать
Пятница, 12.04.2019
Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Донбасс победил в плей-офф Днепр и стал чемпионом Украины по хоккею
Донбасс победил в плей-офф Днепр и стал чемпионом Украины по хоккею
Ломаченко - Кролла: все о бое
Ломаченко - Кролла: все о бое
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы по итогам матчей 11.04.2019
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы по итогам матчей 11.04.2019

Киев-Баскет вышел в финал плей-офф Суперлиги

Киев-Баскет вышел в финал плей-офф Суперлиги
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: "Киев-Баскет" в третий раз обыграл "Запорожье".

Продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги. В четвертом матче 1/2 финала "Киев-Баскет" победил на своей площадке БК "Запорожье" 89:81 и победил в серии 3:1.

Во втором матче в Киеве "Запорожье" дало хозяевам настоящий бой. Лишь в заключительной четверти "Киев-Баскет" сумел дожать гостей и победил - 89:81. Таким образом, "Киев-Баскет" выиграл серию 3:1. Самым результативным игроком матча стал защитник "Киев-Баскет" Морис Крик (17 очков).

Леоненко: Мало того, что Гармаш больше всех получает, так еще и чудит

"Киев-Баскет" стал первым финалистом плей-офф. Соперник киевлян определится в противостоянии "Химика" (Южный) и "Днепра". Сейчас в этой серии счет 2:1 в пользу "Химика". Матч №4 команды сыграют 13 апреля в Днепре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, БК Запорожье, БК Киев-Баскет, Плей-офф Суперлиги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
02 Ломаченко - Кролла: Где и когда смотреть бой
03 Леоненко: Мало того, что Гармаш больше всех получает, так еще и чудит
04 Хирн сделал свой прогноз на бой Усик - Такам
05 Де Лигт: Роналду - настоящий зверь в штрафной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь