Леоненко: Мало того, что Гармаш больше всех получает, так еще и чудит

Новости спорта: Виктор Леоненко прокомментировал поведение полузащитника Динамо Дениса Гармаша.

Эксперт Великого Футбола Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводы регулярных удалений и предупреждения для Дениса Гармаша.

По мнению Леоненко, вина за такие проступки футболиста лежит на президенте клуба Игоре Суркисе и главном тренере Александре Хацкевиче.

«Денис заработал удаление в трехсотый раз. Мне жаль моего друга Александра Хацкевича, который вместе с президентом Динамо Игорем Суркисом виноваты в том, что происходит с Гармашем. В Динамо не только меня мучили, но и многих других футболистов.

Давайте вспомним недавний пример с Евгением Хачериди. Игорь Михайлович не учится. Я уже говорил о том, что он, к сожалению, застрял в 90-х. Уверен, что Суркис считает, что в данной ситуации виноват Гармаш. А на самом деле, виноват он, потому что держит его в команде. Мало того, что Денис больше всех получает, так еще и чудит. Это еще мягко сказано, чтобы его не обидеть», - резюмировал Леоненко.