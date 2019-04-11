Скачать
Четверг, 11.04.2019
Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя
Ломаченко - Кролла: назван фаворит боя
Гармаш дисквалифицирован на 4 матча
Гармаш дисквалифицирован на 4 матча
Болельщики Манчестер Юнайтед дразнили Месси песнями о Роналду (Видео)
Болельщики Манчестер Юнайтед дразнили Месси песнями о Роналду (Видео)
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника

Леоненко: Мало того, что Гармаш больше всех получает, так еще и чудит

Леоненко: Мало того, что Гармаш больше всех получает, так еще и чудит
19:49 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Виктор Леоненко прокомментировал поведение полузащитника Динамо Дениса Гармаша.

Эксперт Великого Футбола Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводы регулярных удалений и предупреждения для Дениса Гармаша.

По мнению Леоненко, вина за такие проступки футболиста лежит на президенте клуба Игоре Суркисе и главном тренере Александре Хацкевиче.

«Денис заработал удаление в трехсотый раз. Мне жаль моего друга Александра Хацкевича, который вместе с президентом Динамо Игорем Суркисом виноваты в том, что происходит с Гармашем. В Динамо не только меня мучили, но и многих других футболистов.

Леоненко назвал главную причину успехов Динамо при Лобановском

Давайте вспомним недавний пример с Евгением Хачериди. Игорь Михайлович не учится. Я уже говорил о том, что он, к сожалению, застрял в 90-х. Уверен, что Суркис считает, что в данной ситуации виноват Гармаш. А на самом деле, виноват он, потому что держит его в команде. Мало того, что Денис больше всех получает, так еще и чудит. Это еще мягко сказано, чтобы его не обидеть», - резюмировал Леоненко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Гармаш, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
02 Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
03 "Резиновые изделия вы!": Александр Емельяненко ответил хэйтерам
04 "Сначала Уайлдер, а потом - Усик": Джошуа рассказал о планах на будущее
05 Блохин: Мне неинтересно смотреть УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь