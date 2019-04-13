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Уолтон покинул пост главного тренера Лос-Анджелес Лейкерс

Уолтон покинул пост главного тренера Лос-Анджелес Лейкерс
13:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Люк Уолтон возглавлял калифорнийцев на протяжении трех сезонов.

Представители Лос-Анджелес Лейкерс и уже экс-главный тренер команды Люк Уолтон после переговоров пришли к выводу, что необходимо прекратить сотрудничество, утверждает официальный сайт "озерных".

Генеральный менеджер Роб Пелинка поблагодарил коуча за годы работы и пожелал всего всего самого лучшего Уолтону и его семье.

Сам же Люк выразил благодарность владелице клуба Джине Басс за предоставленный шанс возглавлять калифорнийский клуб.

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Уолтон был главным тренером Лейкерс в течении 3-х сезонов. За время работы с клубом Люк одержал с ней 98 побед и проиграл в 148 встречах. Нынешний сезон стал лучшим за последние несколько лет, тем не менее команда из Лос-Анджелеса окончила его на 10-м месте в Западной конференции и не выполнила поставленной цели по выходу в плей-офф.

 

 

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, БК Лос-Анджелес Лейкерс, Люк Уолтон.
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