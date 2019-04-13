Суперлига: Днепр сравнял счет в серии с Химиком

Новости спорта: «Днепр» во второй раз обыграл дома «Химик».

Продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги. В четвертом матче 1/2 финала «Днепр» обыграл на своей площадке «Химик» (Южный) 93:77 и сравнял счет в серии 2:2.

Как и в предыдущем матче, "Днепр" снова сделал большой отрыв от соперника в первой четверти - 29:13. Лишь в конце игры "Химик" сократил отставание до 6 очков, но тут же проиграл отрезок 0:8 и смирился с поражением. 93:77 - победа «Днепра». Самым результативным игроком матча стал защитник «Химика» Деон Эдвин (24 очков).

Счет в серии ничейный 2:2. Решающий матч №5 команды сыграют 16 апреля в Южном.

Напомним, в другом противостоянии 1/2 финала «Киев-Баскет» победил БК «Запорожье». Счет в серии 3:1 в пользу киевлян, которые стали первыми финалистами.