Лидер Голден Стэйт получил травму в матче НБА

Новости спорта: Центровой "Голден Стэйт" Демаркус Казинс провел на паркете всего 4 минуты.

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс не смог доиграть матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1:1).

Баскетболист получил травму еще в первой четверти и покинул площадку.

Как сообщает ESPN, у Казинса повреждение четырёхглавой мышцы левого бедра. В клубе опасаются, что Казинс порвал мышцу. Вскоре игроку проведут МРТ, которое выявит все подробности травмы.

В этом сезоне Казинс 30 матчей, набирав в среднем 16,3 очка, собирал 8,2 подбора, отдавал 3,6 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата.

Третья игра между «Клипперс» и «Голден Стэйт» состоится 19 апреля в Лос-Анджелесе.