Скачать
Среда, 17.04.2019
Шахтер на последних минутах пробился в финал Кубка Украины (Видео)
Шахтер на последних минутах пробился в финал Кубка Украины (Видео)
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Женский Евробаскет может пройти в Украине
Женский Евробаскет может пройти в Украине
Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

Стал известен формат Олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Стал известен формат Олимпийского турнира по баскетболу 3х3
22:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио утвердили формат турнира по баскетболу 3х3.

Соревнования по этому виду впервые в истории пройдут в программе летних Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Соревнования продлятся с 25 по 29 июня 2020 года. За награды будут бороться 8 команд мужчин и 8 команд женщин. На первом этапе все будут играть в одной группе и проведут по 1 матчу. В первые три игровых дня каждая команда будет проводить по 2 матча каждый день, в последний день – один.

Далее седьмая и восьмая команды прекращают борьбу. Первая и вторая команды автоматически выходят в полуфинал. Третья, четвертая, пятая и шестая команды будут бороться в четвертьфинале за два других места в полуфинал.

Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги

В заключительный день соревнований состоятся полуфинальные матчи и поединки за награды.

Напомним, в 2020 году в Токио впервые в истории баскетбола 3х3 соревнования состоятся на летней Олимпиаде. Первыми участниками Олимпийского турнира по баскетболу 3х3 стали хозяева Игр-2020 - мужская и женская сборные Японии. Всего в участии на Олимпиаде включены 64 игрока в баскетбол 3х3 – по 32 среди мужчин и женщин.

Мужская национальная сборная Японии занимает 4 место в мировом рейтинге по состоянию на 30 марта, женская – 8-е. В том же рейтинге мужская сборная Украины занимает 10 место, женская - 7-е.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Баскетбол, Олимпиада, Новости баскетбола, Токио-2020, Баскетбол 3х3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона - Манчестер Юнайтед: события матча
02 "Было неприятно смотреть": Промоутер Фьюри - о бое Ломаченко - Кролла
03 Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов
04 Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд
05 Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь