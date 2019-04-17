Стал известен формат Олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Новости спорта: Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио утвердили формат турнира по баскетболу 3х3.

Соревнования по этому виду впервые в истории пройдут в программе летних Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Соревнования продлятся с 25 по 29 июня 2020 года. За награды будут бороться 8 команд мужчин и 8 команд женщин. На первом этапе все будут играть в одной группе и проведут по 1 матчу. В первые три игровых дня каждая команда будет проводить по 2 матча каждый день, в последний день – один.

Далее седьмая и восьмая команды прекращают борьбу. Первая и вторая команды автоматически выходят в полуфинал. Третья, четвертая, пятая и шестая команды будут бороться в четвертьфинале за два других места в полуфинал.

В заключительный день соревнований состоятся полуфинальные матчи и поединки за награды.

Напомним, в 2020 году в Токио впервые в истории баскетбола 3х3 соревнования состоятся на летней Олимпиаде. Первыми участниками Олимпийского турнира по баскетболу 3х3 стали хозяева Игр-2020 - мужская и женская сборные Японии. Всего в участии на Олимпиаде включены 64 игрока в баскетбол 3х3 – по 32 среди мужчин и женщин.

Мужская национальная сборная Японии занимает 4 место в мировом рейтинге по состоянию на 30 марта, женская – 8-е. В том же рейтинге мужская сборная Украины занимает 10 место, женская - 7-е.