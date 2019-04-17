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Женский Евробаскет может пройти в Украине

Женский Евробаскет может пройти в Украине
18:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Украина подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по баскетболу 2021 года

Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение в нашей стране групповой и финальной стадии женского чемпионата Европы-2021, сообщает пресс-служба ФБУ.

"Для этого федерация заручилась необходимой поддержкой государства и органов местной администрации в Киеве и Запорожье. Именно эти города могут принять соревнования с участием сильнейших женских сборных нашего континента. Если ФИБА-Европа удовлетворит заявку ФБУ, Украина впервые получит возможность провести "взрослый" чемпионат Европы" . Заявку Украины уже активно поддержала шведская Федерация баскетбола, часть группового турнира может пройти в Стокгольме", - отмечается в сообщении.

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Основными конкурентами Украины и Швеции на проведение Евробаскета являются Испания и Франция, которые на групповой стадии хотят привлечь также Бельгию и Португалию.

Решение о проведении женского Евробаскета-2021 будет принято ФИБА-Европа в июне нынешнего года. Для нашей страны - это не только важный имиджевый шаг, но и прекрасная возможность показать свою открытость, готовность принимать масштабные соревнования и возродить славные традиции женского баскетбола.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Женский Евробаскет, Женская сборная Украины по баскетболу.
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