Павел Крутоус - лучший игрок полуфинала плей-офф баскетбольной Суперлиги

Новости спорта: Нападающий "Киев-Баскет" внес решающий вклад в победу над "Запорожьем".

Легкий форвард "Киев-Баскета" Павел Крутоус признан самым ценным игроком полуфинала баскетбольной Суперлиги по версии тренеров. Об этом сообщает сайт ФБУ.

В полуфинальной серии с "Запорожьем" форвард набирал 16,8 очков, делал 3,8 передач и 2,2 подборов, рейтингу эффективности - 17,5 балла.

Напомним, продолжается плей-офф баскетбольной Суперлиги. В пятом матче 1/2 финала "Химик" (Южный) обыграл на своей площадке "Днепр" 76:71 и победил в серии 3:2.

В другом противостоянии 1/2 финала "Киев-Баскет" победил БК "Запорожье". Счет в серии 3:1 в пользу киевлян.

Первый матч финальной серии сыграют 20 апреля в Южном.