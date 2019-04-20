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Суперлига: Запорожье разгромил Днепр в первом матче бронзовой серии

Суперлига: Запорожье разгромил Днепр в первом матче бронзовой серии
18:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Победитель регулярного чемпионата Запорожье открывал серию за бронзу Суперлиги Пари-Матч домашним матчем против Днепра.

«Запорожье» уверенно обыграло «Днепр» в первом матче бронзовой серии украинской Суперлиги. Результативный матч закончился со счетом 110:86.

Лучшим игроком матча стал Майкл Холтон, который набрал 37 очков, сделал 5 подборов и 5 передач (РЕ +37).

«Запорожье» - «Днепр» - 110:86 (31:21, 30:11, 30:26, 19:28)

«Запорожье»: Холтон (37 + 5 подборов + 5 передач – 4 потери), Кондраков (8 + 4 передачи + 4 перехвата), Мироненко (11), К. Хилл (10 + 6 подборов + 4 передачи), Прессли (6 + 13 подборов) – старт; Шевченко (17 + 5 подборов), Теряник (3), Буц (1), Трент (11 + 4 передачи + 2 блок-шота), Овдеенко (6).

«Днепр»: Мишула (3 + 5 передач), Закурдаев (7 + 6 подборов), Глебов (18 + 6 передач), Тимофеенко (4 – 4 потери), Натяжко (2) – старт; Кушниров (8), Шундель (20), Ревзин (9 + 5 подборов), Кожемякин (6), Фесенко (9 + 2 блок-шота).

Решающие матчи Суперлиги Пари-Матч: слова тренеров

Счет в серии - 1:0.

Бронзовая серия проходит в формате до трех побед.

Вторая игра состоится 22 апреля в Запорожье.

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ФК Днепр, Баскетбол, Суперлига, БК Запорожье.
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