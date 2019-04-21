Лидер Хьюстона Харден установил антирекорд НБА

Новости спорта: Джеймс Харден промазал 15 бросков на старте матча плей-офф НБА.

Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден стал автором антирекорда НБА, сообщает пресс-служба лиги.

В третьем матче плей-офф против «Юты» (104:101, 3:0) Харден промазал все 15 стартовых броска. Ранее подобный показатель был у Майкла Джордана, который реализовал 0 из 10 стартовых бросков в матче плей-офф.

Во встрече лидер «Хьюстона» набрал 22 очка, реализовав всего три броска с игры, а также записал на свой счет 10 результативных передач, 4 подбора и 6 перехватов.

Игрок «Орландо» завершил четверть прекрасным попаданием с центра площадки.