Украинская баскетболистка Яцковец завоевала титул чемпиона Словакии

Новости спорта: Центровая сборной Украины по баскетболу Ольга Яцковец помогла своей команде “Ружомберок” завоевать титул чемпиона Словакии.

В третьем матче финальной серии словацкая команда Ольги Яцковец победила “Пьештанские Чайки” со счетом 62:54 (19:9, 13:14, 13:16, 17:15) и “в сухую” выиграла серию (3:0). Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Украинка провела на площадке 34 минуты 48 секунд, за которые набрала 13 очков, сделала 6 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Для “Ружомберока” это уже 11-й чемпионский титул в Словакии. Последний раз такую победу команда завоевывала 16 лет назад.

Напомним, сборная Украины по баскетболу выступит на чемпионате Европы, который будет проходить с 27 июня по 7 июля в Латвии и Сербии. На групповом этапе украинские баскетболистки сыграют против Испании, Латвии и Великобритании.