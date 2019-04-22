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Украинская баскетболистка Яцковец завоевала титул чемпиона Словакии

Украинская баскетболистка Яцковец завоевала титул чемпиона Словакии
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Центровая сборной Украины по баскетболу Ольга Яцковец помогла своей команде “Ружомберок” завоевать титул чемпиона Словакии.

В третьем матче финальной серии словацкая команда Ольги Яцковец победила “Пьештанские Чайки” со счетом 62:54 (19:9, 13:14, 13:16, 17:15) и “в сухую” выиграла серию (3:0). Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Украинка провела на площадке 34 минуты 48 секунд, за которые набрала 13 очков, сделала 6 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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Для “Ружомберока” это уже 11-й чемпионский титул в Словакии. Последний раз такую победу команда завоевывала 16 лет назад.

Напомним, сборная Украины по баскетболу выступит на чемпионате Европы, который будет проходить с 27 июня по 7 июля в Латвии и Сербии. На групповом этапе украинские баскетболистки сыграют против Испании, Латвии и Великобритании.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Женская сборная Украины по баскетболу, Ольга Яцковец.
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