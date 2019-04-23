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Шакил О'Нил назвал лучших баскетболистов в истории

Шакил О'Нил назвал лучших баскетболистов в истории
16:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Среди игроков есть и неожиданные имена.

Легендарный экс-баскетболист, выступавший на позиции центрового в НБА Шакил O'Нил, который сейчас трудоустроен экспертом на телевидении в США, огласил собственную версию лучшей стартовой пятерки в истории лиги.

Лучший стартовый состав всех времен по версии О’Нила

Разыгрывающий защитник — Коби Брайант

Атакующий защитник — Майкл Джордан

Лёгкий форвард — Ларри Бёрд

Мощный форвард — Карл Мэлоун

Центровой — Хаким Оладжьювон.

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Шакил выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 1992 по 2011 год. Американец играл за Орландо Мэджик, Лос-Анджелес Лейкерс, Майами Хит, Финикс Санз, Кливленд Кавальерс и Бостон Селтикс. О’Нил завоевал четыре чемпионских титула (2000, 2001, 2002, 2006), один раз был признан лучшим игроком сезона (2000) и принял участие в 15 Матчах звёзд (1993-1998, 2000-2007, 2009).

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Коби Брайант, Майкл Джордан, Хаким Оладжьювон, Ларри Берд, Карл Мэлоун.
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