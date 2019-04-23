Баскетбол: украинский арбитр будет работать на ЧМ-2019

Новости спорта: Украинский арбитр Сергей Защук работать на матчах чемпионата мира 2019 году в Китае.

Украинский арбитр Сергей Защук обслужит матчи чемпионата мира-2019 по баскетболу. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Мировое первенство пройдет в Китае с 31 августа по 5 сентября. Сборная Украины не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира, посев 5-е место в отборочной группе. После такого результата главный тренер команды Евгений Мурзин ушел в отставку.

Мужская сборная Украины по баскетболу сохранила 19-ю позицию в обновленном мировом рейтинге ФИБА. Среди европейских команд Украина 12-я.

Отметим, что Защук также будет работать на матчах Финала четырех Лиги чемпионов ФИБА, который пройдут в Антверпене с 3 по 5 мая.