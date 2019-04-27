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Дюрант обновил личный рекорд результативности в плей-офф

Дюрант обновил личный рекорд результативности в плей-офф
09:13 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Игрок побил рекорд, который установил в прошлой игре.

Форвард Голден Стэйт Уорриорс Кевин Дюрант стал самым результативным игроком последнего матча серии плей-офф против Клипперс (129:110).

30-летний игрок помог своей команде, набрав 50 очков, тем самым побив свой личный рекорд по результативности в НБА, который он установил в предыдущей игре с Клипперс — 45 очков.

Также в минувшей игре Дюрант совершил 6 подборов, сделал по одной передаче, перехвату и блокшоту.

Недавно игрок Уорриорс установил еще одно достижение, обойдя Оладжувона по количеству очков в плей-офф и вышел на 13-е место.

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В следующем раунде плей-офф НБА Голден Стэйт будет играть против Хьюстон Рокетс.

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Баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Новости баскетбола.
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