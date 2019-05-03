Расширенный состав сборной Украины на женский Евробаскет-2019

Тренерский штаб женской сборной Украины по баскетболу во главе с Гораном Бошковичем назвал расширенный состав для подготовки к финальной части Евробаскета-2019, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
В заявке отсутствует лидер национальной команды Алина Ягупова.
Расширенная заявка сборной Украины на Евробаскет-2019:
Елена Самбурская (Познань, Польша), Вероника Любинец (Киев-Баскет), Катерина Римаренко (Люблин, Польша), Валерия Бережинская, Олеся Малашенко (Кастор Брейн, Бельгия), Виктория Кондусь (Киев-Баскет), Вита Горобец (Намур, Бельгия), Мириам Уро-Ниле (Франковск-ПНУ), Ольга Дубровина, ДеАндра Мосс (Тарб, Франция), Ольга Яцковец (Ружомберок, Словакия), Анна Ольховик (Киев-Баскет), Арина Белоцерковская (Островия, Польша), Таисия Удоденко (Вроцлав, Польша), Ольга Мазниченко (Монтбрисон, Франция), Ксения Фастова (Динамо), Ксения Пянтак (Динамо), Наталия Цюбик (Динамо), Мария Ковтун (Львов).
Чемпионат Европы-2019 пройдет с 27 июня по 7 июля. Соперниками сборной Украины станут Испания, Великобритания и Латвия.