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Расширенный состав сборной Украины на женский Евробаскет-2019

Расширенный состав сборной Украины на женский Евробаскет-2019
21:44 Пт, 3 Май 2019 Телеграф isport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Горна Бошкович определился с баскетболистками, которые будут готовиться к чемпионату Европы.

Тренерский штаб женской сборной Украины по баскетболу во главе с Гораном Бошковичем назвал расширенный состав для подготовки к финальной части Евробаскета-2019, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В заявке отсутствует лидер национальной команды Алина Ягупова.

Расширенная заявка сборной Украины на Евробаскет-2019:

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Елена Самбурская (Познань, Польша), Вероника Любинец (Киев-Баскет), Катерина Римаренко (Люблин, Польша), Валерия Бережинская, Олеся Малашенко (Кастор Брейн, Бельгия), Виктория Кондусь (Киев-Баскет), Вита Горобец (Намур, Бельгия), Мириам Уро-Ниле (Франковск-ПНУ), Ольга Дубровина, ДеАндра Мосс (Тарб, Франция), Ольга Яцковец (Ружомберок, Словакия), Анна Ольховик (Киев-Баскет), Арина Белоцерковская (Островия, Польша), Таисия Удоденко (Вроцлав, Польша), Ольга Мазниченко (Монтбрисон, Франция), Ксения Фастова (Динамо), Ксения Пянтак (Динамо), Наталия Цюбик (Динамо), Мария Ковтун (Львов).

Чемпионат Европы-2019 пройдет с 27 июня по 7 июля. Соперниками сборной Украины станут Испания, Великобритания и Латвия.

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