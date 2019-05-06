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Сегодня состоится 4-й матч в финале женской Суперлиги

Сегодня состоится 4-й матч в финале женской Суперлиги
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: 6 мая в Киеве состоится четвертый матч финальной серии в женской Суперлиге между баскетболистками “Киев-Баскета” и “Динамо-НПУ”.

Выигрыш в третьей игре серии (88:66) дал баскетболисткам из “Киев-Баскета” надежду и огромную мотивацию на четвертый поединок, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

“Психологическая уверенность - это важно для припертого к стенке, а “Киев-Баскет” продолжает быть в таком положении, ведь счет в серии не позволяет ошибаться больше, чем соперник”, - говорится в сообщении.

Таким образом, сегодня можно точно ожидать ожесточенной борьбы в матче и закрученной интриги. Четвертый матч серии состоится 6 мая на паркете "Киев-Баскета" – в столичном СК "Меридиан" и начнется в 18.30.

Чайка - бронзовый призер чемпионата Украины

Напомним, в третьем матче "Киев-Баскет" одержал победу над "Динамо" со счетом 88:66 и счет в серии изменился с 0:2 на 1:2 в пользу "Динамо".

Бронзовым призером женской Суперлиги Украины стал баскетбольный клуб “Чайка-ДЮСШ”.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Женская Суперлига, БК Киев-Баскет, БК Динамо-НПУ.
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