Лейкерс нашел нового тренера

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12:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Калифорнийцы и специалист Тайрон Лью договариваются об условиях соглашения.

Лос-Анджелес Лейкерс и тренер Тайрон Лю в данный момент обсуждают условия контракта, сообщает Yahoo! Sports.

Лью официально еще не согласился на предложение калифорнийского баскетбольного клуба, стороны продолжают переговоры.

Ранее "озерных" должен был возглавить Монти Уильямс, однако молодой тренер заключил контракт с Финиксом.

Также отмечается, что экс-рулевой Орландо и Индианы Фрэнк Вогель может войти в штаб Лю на роль первого ассистента.

Ранее Тайрон тренировал Кливленд Кавальерс с 2016 по 2018 года.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Новости баскетбола, Тайрон Лю.
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