Новости спорта: Стало известно расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019, который с 27 июня по 7 июля будет проходить в Латвии и Сербии.

В результате жеребьевки сборная Украины попала в группу А, в которой будет противостоять действующим чемпионкам Европы сборной Испании, хозяйкам турнира латвийкам и сборной Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Матчи группового раунда будут проходить на столичной “Арене Рига”, которая вмещает 10 тысяч болельщиков:

27 июня. Украина — Испания (21:00)

28 июня. Латвия — Украина (18:30)

30 июня. Украина — Великобритания (13:00)

Из каждой из четырех групп напрямую в 1/4 финала Евробаскета-2019 попадут победители своих квартетов, а команды, занявшие последние места в группах, завершат выступление на турнире.

В дополнительном раунде квалификации на 1/4 финала сыграют вторая команда группы А против третьей команды группы В и третья команда группы А против второй команды группы В. Аналогичная сетка ждет и сборные, выступающие в группах С и D. Победители этих пар будут играть в четвертьфинале, после которого на континентальном первенстве соответственно будут сыграны полуфиналы, матч за третье место и финальный поединок.

Поединки финальной фазы континентального первенства будут проходить на “Белград Арене” (Сербия), вмещающей 16,5 тысячи болельщиков.

Как сообщалось ранее, тренировочный сбор подопечные Горана Бошковича начнут в Черногории 17 мая.