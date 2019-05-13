Баскетбол. Украинец Герун стал самым результативным игроком тура в Испании

Новости спорта: Украинский баскетболист Владимир Герун был неудержим в очередном матче лиги ACB.

В домашнем поединке против Гран Канарии (77:92) тяжелый форвард Бреогана за 28 минут набрал 25 очков, собрал 7 подборов и отдал 2 результативных передачи. Герун показал солидную броскую эффективность – 8 из 14 попыток с игры и 7 из 8 штрафных.

Герун впечатляюще проводит текущий сезон – в среднем за игру Владимир в чемпионате Испании набирает по 10,7 очка и 6,0 подбора при 58% реализации бросков с игры. Украинец остается лучшим игроком лиги АСB по количеству подборов на чужом щите.

Нельзя пройти мимо и успеха Вячеслава Кравцова – центровой Фуэнлабрады в победном матче против Гипускоа (70:69) набрал рекордные в команде 21 очко, а также собрал 6 подборов и поставил 2 блок-шота. Для Вячеслава Боброва из Гипускоа матч сложился не так удачно – украинец за 19 минут отметился всего двумя очками.

Достойный вклад в выездную победу Барселоны над Андоррой (82:79) внес Артем Пустовой. Экс-центровой Химика за 17 минут набрал 6 очков и собрал 5 подборов. Барселона с показателем 25-7 идет второй в регулярном чемпионате, уступая только Реалу.