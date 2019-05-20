Определен победитель Евролиги по баскетболу

Новости спорта: ЦСКА победил Анадолу Эфес и в 8-й раз выиграл Евролигу.

В Витории (Испания) состоялся Финал четырех баскетбольной Евролиги. В решающем матче встретились московский ЦСКА и турецкий Анадолу Эфес.

Эфес лучше начал матч, но уже к середине первой четверти упустил преимущество. ЦСКА до завершения десятиминутки совершил рывок и повел +9. До большого перерыва турецкой команде удалось сократить отставание до минимума.

В третьей четверти армейцы вновь увеличили преимущество и уже не позволили Эфесу приблизиться на расстояние одного броска. Как итог, закономерная победа команды Димитриса Итудиса.

Для ЦСКА это восьмая победа в Евролиге. Больше только у мадридского Реала — 10. MVP финала признан легкий форвард армейцев Уилл Клайберн. Американец набрал 20 очков в матче.

В матче за третье место прошлогодний победитель Евролиги Реал обыграл Фенербахче (94:75).

Евролига. Финал

Анадолу Эфес (Турция) — ЦСКА (Россия) 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

Анадолу Эфес: Ларкин (29), Симон (15 + 10 подборов), Данстон (13 + 10 подборов), Мицич (10), Андерсон (7)

ЦСКА: Клайберн (20), Хиггинс (20), Де Коло (15), Хайнс (9), Хэкетт (7), Курбанов (7), Хантер (7), Родригес (6)