Карри установил очередной рекорд в плей-офф НБА

Новости спорта: Лидер "Уорриорз" отметился высокой результативностью.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков, набранных в серии плей-офф, которая закончилась со счетом 4-0. Об этом сообщает SportsCenter.

За четыре поединка игрок «Уорриорз» набрал 146 очков. Ранее по этому показателю лидерство удерживал Шакилу О'Нил, записавший в свой актив 145 очков в финале плей-офф 2002 года.

Тогда О'Нил защищал цвета «Лейкерс», соперником которых был «Нью-Джерси Нетс» (4-0).

Напомним, что «Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА в сезоне-2018/2019, победив «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0).