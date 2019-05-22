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Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019

Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019
22:08 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: FIBA опубликовала дебютный рейтинг силы перед женским чемпионатом Европы, который с 27 июня по 7 июля пройдет в Латвии и Сербии.

Украинская сборная по баскетболу заняла 5 место из 16 команд-участниц, при этом эксперты считают, что на предстоящем первенстве команда, как минимум, будет бороться за попадание в четвертьфинал. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В пятерку лучших в рейтинге силы FIBA вошли: Франция, Бельгия, Швеция, Испания, Украина.

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 Напомним, в групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет 27 июня - 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

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Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, Женская сборная Украины по баскетболу.
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