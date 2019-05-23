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Баскетбол 3х3: сборная Украины сыграет на турнире Ghetto Basket в Риге

Баскетбол 3х3: сборная Украины сыграет на турнире Ghetto Basket в Риге
10:59 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 начинает подготовку к чемпионату мира и Европейским играм.

Сегодня баскетболисты сборной Украины в рамках подготовки к ЧМ-2019 примут участие в турнире Ghetto Basket: Ticket to Lipik Challenger, который пройдет в Риге (Латвия). Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В Латвию украинцы отправились следующим составом: Сергей Юрченко, Роман Дмитренко, Алексей Щепкин, Дмитрий Липовцев, Антон Рочняк, Антон Давидюк, Евгений Балабан, Антон Мусиенко.

После Риги сборная Украины по баскетболу 3х3 отправится в Минск (Беларусь), где сыграет на турнире Minsk Street Gamez. Соревнования будут проходить 25 мая.

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Напомним, чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет в нидерландском Амстердаме 18-23 июня, Европейские игры примет Минск 21-30 июня.

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу.
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