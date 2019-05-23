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Пятерка лучших защищающихся сезона 2018/19 в НБА

Пятерка лучших защищающихся сезона 2018/19 в НБА
21:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Также известны номинанты на приз "лучшего защищающегося игрока".

Национальная баскетбольная ассоциация обнародовала первую символическую сборную защиты.

В пятерке лучших оказались: центровой Руди Гобер (Юта Джаз), форварды Пол Джордж (Оклахома-Сити Тандер) и Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс), а также защитники Маркус Смарт (Бостон Селтикс) и Эрик Бледсо(Милуоки).

Во второй сборной оказались: центровой Джоэл Эмбиид (Филадельфия Сиксерс), форварды Кавай Леонард (Торонто Рэпторс) и Дрэймонд Грин (Голден Стэйт Уорриорз), а также защитники Клэй Томпсон (Голден Стэйт) и Джру Холидэй (Нью-Орлеан Пеликанс).

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За награду "лучшему защищающемуся игроку" поборются Гобер, Джордж и Адетокунбо. Текущим обладателем трофея является 26-летний французский центровой.

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