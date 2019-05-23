Олимпиакос отправлен во второй дивизион чемпионата Греции

Новости спорта: Результаты Олимпиакоса в чемпионате Греции сезона 2018/19 будут аннулированы.

Руководство греческой лиги объявило о переводе Олимпиакоса во второй дивизион. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято из-за того, что клуб отказался участвовать в первом матче плей-офф чемпионата Греции против Панатинаикоса.

Все результаты подопечных Дэвида Блатта в текущем сезоне были аннулированы. Далее чемпионат Греции продолжится без участия клуба из Пирея.

Напомним, Олимпиакос не вышел на игру с Панатинаикосом из-за претензий к судейству. Позже клуб заявил, что не будет играть в чемпионате и Кубке страны, пока поединки будут обслуживать греческие арбитры.