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Олимпиакос отправлен во второй дивизион чемпионата Греции

Олимпиакос отправлен во второй дивизион чемпионата Греции
20:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Результаты Олимпиакоса в чемпионате Греции сезона 2018/19 будут аннулированы.

Руководство греческой лиги объявило о переводе Олимпиакоса во второй дивизион. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято из-за того, что клуб отказался участвовать в первом матче плей-офф чемпионата Греции против Панатинаикоса.

Все результаты подопечных Дэвида Блатта в текущем сезоне были аннулированы. Далее чемпионат Греции продолжится без участия клуба из Пирея.

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Напомним, Олимпиакос не вышел на игру с Панатинаикосом из-за претензий к судейству. Позже клуб заявил, что не будет играть в чемпионате и Кубке страны, пока поединки будут обслуживать греческие арбитры.

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