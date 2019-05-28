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Женская сборная Украины по баскетболу U-16 начинает подготовку к ЧЕ

Женская сборная Украины по баскетболу U-16 начинает подготовку к ЧЕ
11:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Кадетская женская сборная Украины по баскетболу (игроки не старше 16 лет) начинает подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в августе в Софии (Болгария).

В рамках подготовки к чемпионату Европы кадетская женская сборная Украины (U-16) проведет два контрольных матча с кадетской сборной Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Спарринги пройдут в Минске 28 и 30 мая.

В состав женской сборной Украины U-16 вошли 15 баскетболисток: Евгения Путра, Вера Грималюк, Дарья Кононученко, Татьяна Ткаченко, Карина Панчук, Кристина Кулеш, Альбина Петленко, Александра Семенчук, Яна Катеринчик, Екатерина Ящук, Анастасия Артюх, Валерия Казанцева, Александра Иванова, Виктория Ефимова, Кристина Узельман.

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После игровой сессии в Минске подопечные Ирины Нагорной продолжат подготовку в киевской Пуще Водице. Тренировочные сборы продлятся с 31 мая по 7 июня.

Чемпионат Европы U-16 (женщины) пройдет в Софии (Болгария) с 15 по 24 августа. Соперниками украинок на групповой стадии будут сборные Люксембурга, Нидерландов, Болгарии и Македонии.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Кадетская женская сборная Украины по баскетболу.
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