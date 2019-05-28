Женская сборная Украины по баскетболу U-16 начинает подготовку к ЧЕ

Новости спорта: Кадетская женская сборная Украины по баскетболу (игроки не старше 16 лет) начинает подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в августе в Софии (Болгария).

В рамках подготовки к чемпионату Европы кадетская женская сборная Украины (U-16) проведет два контрольных матча с кадетской сборной Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Спарринги пройдут в Минске 28 и 30 мая.

В состав женской сборной Украины U-16 вошли 15 баскетболисток: Евгения Путра, Вера Грималюк, Дарья Кононученко, Татьяна Ткаченко, Карина Панчук, Кристина Кулеш, Альбина Петленко, Александра Семенчук, Яна Катеринчик, Екатерина Ящук, Анастасия Артюх, Валерия Казанцева, Александра Иванова, Виктория Ефимова, Кристина Узельман.

После игровой сессии в Минске подопечные Ирины Нагорной продолжат подготовку в киевской Пуще Водице. Тренировочные сборы продлятся с 31 мая по 7 июня.

Чемпионат Европы U-16 (женщины) пройдет в Софии (Болгария) с 15 по 24 августа. Соперниками украинок на групповой стадии будут сборные Люксембурга, Нидерландов, Болгарии и Македонии.