Шакил О'Нил сделал свой прогноз на матчи финальной серии НБА

Новости спорта: Баскетболист считает, что Уорриорз сильнее Торонто.

Бывшая звезда НБА, а ныне телеаналитик Шакил О'Нил уверен, что "Голден Стэйт" победит "Торонто Рэпторс" в финале плей-офф НБА.

"Я ставлю на "Голден Стэйт". Они играют сильнее, когда к ним проявляют неуважение и сомневаются в них. В частности, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин должны гореть желанием доказать, что их напрасно не включили в символические сборные сезона", – приводит слова О'Нила Clutch Points.

"Голден Стэйт" вышел в финал плей-офф пятый год подряд. В четырёх предыдущих случаях, он трижды становился чемпионом.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона "Торонто" выиграл у "Уорриорз" оба матча.

Лёгкий форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант и его партнёр центровой Демаркус Казинс пропустит начало финала из-за травм.