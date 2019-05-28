Украинец Гладыр вышел в полуфинал чемпионата Франции по баскетболу

Новости спорта: Баскетбольный клуб “Монако”, за который выступает украинский защитник Сергей Гладыр, преодолел первый раунд плей-офф чемпионата Франции.

“Монако” в двух матчах уверенно переиграло “Лимож”. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Вторая игра “Монако” с “Лиможем” закончилась со счетом 90:62. Сергей Гладыр в ней участия не принимал, но в первой (93:73) провел на площадке 16 минут, за которые набрал 3 очка (1/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), сделал 2 подбора (1 в нападении), 1 передачу и 1 перехват при 1 потере и 3 фолах (РЭ 1).

В полуфинале “Монако” будет противостоять “Дижону”, который по итогам регулярного чемпионата стал третьим, а в первом раунде плей-офф в двух матчах прошел “Страсбург”.