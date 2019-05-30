Слова наставника Голден Стэйт перед матчем против Торонто

Новости спорта: Наставник Голден Стэйт рад, что его команда сыграет с Торонто.

Главный тренер Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр рад тому факту, что в текущем сезоне его команда будет играть с Торонто Рэпторс, а не против Кливленд Кавальерс.

"Торонто? Этот город всегда был моей любимой остановкой в выездных матчах. И я думаю, что многие согласятся с моими словами. Нас ждет совершенно другая атмосфера.

Но для нас все могло сложиться иначе, ведь я ездил в Кливленд четыре года подряд. Хорошо, что эта команда не попала в финал. Я считаю,что клубы не должны выходить в финал НБА четыре года подряд. Тем более, команда не должна играть против одной и той же команды четыре года подряд, если все-таки дойдет до финала", - приводит слова Керра Warriors Wire.

Ранее сообщалось, что только три штата США будут поддерживать Голден Стэйт в финале, остальные - Торонто.