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ФИБА проинспектировала Запорожье на готовность проведения женского Евробаскета

ФИБА проинспектировала Запорожье на готовность проведения женского Евробаскета
01:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Запорожье посетила инспекция Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Главная цель визита инспекторов ФИБА в Запорожье – проверить готовность города принимать матчи женского Евробаскета-2021. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Во дворце спорта “Юность” проходят баскетбольные поединки самого высокого уровня. Кроме поединков Суперлиги Пари-Матч там также играла в квалификации чемпионата мира национальная сборная Украины. Именно наличие такого спортивного комплекса позволило Запорожью подать заявку на принятие матчей группового турнира чемпионата Европы по баскетболу среди женских сборных.

Слова наставника Голден Стэйт перед матчем против Торонто

В случае победы украинской заявки в Запорожье будут играть две группы чемпионата Европы, в том числе и сборная Украины. Еще две группы будут играть в Швеции. Следующие матчи на пути к финалу будут проходить в Киеве.

Городской голова Владимир Буряк заверил представителей ФИБА, что городская власть заинтересована в проведении такого турнира в городе и готова всесторонне содействовать в решении возможных вопросов проведения соревнований.

 Видеосюжет телеканала TV5:

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Баскетбол, Запорожье, ФИБА, Новости баскетбола, Женский Евробаскет-2021.
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