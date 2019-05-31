ФИБА проинспектировала Запорожье на готовность проведения женского Евробаскета

Новости спорта: Запорожье посетила инспекция Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Главная цель визита инспекторов ФИБА в Запорожье – проверить готовность города принимать матчи женского Евробаскета-2021. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Во дворце спорта “Юность” проходят баскетбольные поединки самого высокого уровня. Кроме поединков Суперлиги Пари-Матч там также играла в квалификации чемпионата мира национальная сборная Украины. Именно наличие такого спортивного комплекса позволило Запорожью подать заявку на принятие матчей группового турнира чемпионата Европы по баскетболу среди женских сборных.

В случае победы украинской заявки в Запорожье будут играть две группы чемпионата Европы, в том числе и сборная Украины. Еще две группы будут играть в Швеции. Следующие матчи на пути к финалу будут проходить в Киеве.

Городской голова Владимир Буряк заверил представителей ФИБА, что городская власть заинтересована в проведении такого турнира в городе и готова всесторонне содействовать в решении возможных вопросов проведения соревнований.

Видеосюжет телеканала TV5: