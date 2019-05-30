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Женская сборная Украины по баскетболу отправилась в Италию (Видео)

Женская сборная Украины по баскетболу отправилась в Италию (Видео)
19:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Женская национальная сборная Украины по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату Европы-2019.

Сегодня подопечные Горана Бошковича отправились в Италию, где проведут два контрольных поединка. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Баскетболстки прибудут в Рим, откуда переедут в Венецию и завершат путешествие в Порденоне. Именно в этом городе украинская сборная проведет вечернюю и утреннюю тренировку, после чего 31 мая сыграет контрольный матч против сборной Италии.

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Видео путешествия поделилась Инна Кочубей:

Первый этап подготовки женской сборной Украины по баскетболу состоялся в Черногории, где команда провела матчевую встречу против местной сборной.

Напомним, в групповом раунде чемпионата Европы, который будет проходить с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Женская сборная Украины по баскетболу.
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