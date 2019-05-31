Торонто выиграл у Голден Стэйт первый матч финальной серии НБА

Новости спорта: Не помогли Голден Стэйт и 34 очка, набранные Карри.

Торонто Рэпторс обыграли Голден Стэйт Уорриорс в первом матче финальной серии НБА.

Хозяева отдали Уорриорс всего одну четверть, хотя в каждой из выигранных преимущество Рэпторс составляло не более 6 очков. Форварду Торонто Паскалю Сиакаму удалось набрать 32 очка, что стало для него лучшим результатом в плей-офф.

Самым же результативным игроком встречи стал Стивен Карри. Защитник Уорриорс набрал 34 очка.

Второй матч финальной серии плей-офф между Рэпторс и Уорриорс состоится в ночь с воскресенье на понедельник, 3 июня.

Обзор матча:

Торонто Рэпторс — Голден Стэйт Уорриорс 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)

Торонто: Сиакам (32), Леонард (23), Газоль (20), ван Влет (15), Грин (11)

Голден Стэйт: Карри (34), Томпсон (21), Грин (10 + 10 подборов + 10 передач)