Скачать
Пятница, 31.05.2019
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Усик может сразиться с Джошуа в ноябре
Усик может сразиться с Джошуа в ноябре

Торонто выиграл у Голден Стэйт первый матч финальной серии НБА

Торонто выиграл у Голден Стэйт первый матч финальной серии НБА
08:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Не помогли Голден Стэйт и 34 очка, набранные Карри.

Торонто Рэпторс обыграли Голден Стэйт Уорриорс в первом матче финальной серии НБА.

Хозяева отдали Уорриорс всего одну четверть, хотя в каждой из выигранных преимущество Рэпторс составляло не более 6 очков. Форварду Торонто Паскалю Сиакаму удалось набрать 32 очка, что стало для него лучшим результатом в плей-офф.

Самым же результативным игроком встречи стал Стивен Карри. Защитник Уорриорс набрал 34 очка.

Второй матч финальной серии плей-офф между Рэпторс и Уорриорс состоится в ночь с воскресенье на понедельник, 3 июня.

Прометей - чемпион Украины в Высшей лиге

Обзор матча:

Торонто Рэпторс — Голден Стэйт Уорриорс 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)

Торонто: Сиакам (32), Леонард (23), Газоль (20), ван Влет (15), Грин (11)

Голден Стэйт: Карри (34), Томпсон (21), Грин (10 + 10 подборов + 10 передач)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Торонто, БК Голден Стэйт, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нигерия 1:1 Украина: события матча
02 ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
03 Киченок пробилась во второй круг Ролан Гаррос-2019 в смешанном разряде
04 Ястремская завершила выступление на Ролан Гаррос-2019
05 Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь