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Дрэймонд Грин повздорил с рэпером Дрейком после первого матча финала НБА (Видео)

Дрэймонд Грин повздорил с рэпером Дрейком после первого матча финала НБА (Видео)
18:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Дрэймонд Грин поговорил на повышенных тонах с рэпером Дрейком.

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поговорил на повышенных тонах с одним из самых известных болельщиков «Торонто Рэпторс» знаменитым рэпером Дрейком после окончания первого матча финальной серии плей-офф НБА. Уходя с площадки после финальной сирены, Грин остановился около стоявшего за лицевой Дрейка и обменялся с ним трэш-током.

В ходе нынешнего плей-офф Дрейк уже неоднократно отмечался очень активной поддержкой «Торонто», иногда переходя на явные провокации соперника. Перед началом финальной серии комиссионер НБА Адам Сильвер провёл разъяснительную беседу с рэпером и его менеджером, указав на недопустимость подобного поведения в будущем.

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Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 118:109, после которой «Рэпторс» ведут в серии до четырёх побед — 1-0.

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Баскетбол, НБА, Дрейк, Видео, Новости баскетбола, Дрэймонд Грин.
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